شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادًا لامتحانات الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية.. تطهير وتعقيم اللجان في سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديريات الصحة والطب البيري والهلال الأحمر، بتطهير وتعقيم جميع لجان الامتحانات للثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية، استعدادًا للامتحانات، والتي ستنطلق في التاسعة صباحًا.

وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، علي قيام عدد 4597 طالبا وطالبة، موزعين على 24 لجنة باداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث يتم توقيع الكشف الحراري علي الطلاب قبل دخول الامتحانات، والحفاظ علي التباعد الاجتماعي في اللجان، والتطهير والتعقيم المستمر للجان الامتحانات.

من جانبه أكد محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن طلاب القسم العلمي وعددهم 174 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في مادة الأدب والنصوص في عدد 7 لجان للامتحانات موزعة على كل من العريش وبئر العبد والشيخ زويد ووسط سيناء.

ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة أي شكاوي أو إخطارات بخصوص سير الامتحانات، خلال الأيام الماضية، كما لم يتم تسجيل أي حالة غش أو اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمعلمين.