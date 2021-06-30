شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعة المقبلة.. فريق طبي من معهد القلب يصل مستشفى العريش العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يصل إلى مستشفى العريش العام، الجمعة المقبلة، فريق طبي من المعهد القومى للقلب بالقاهرة، وذلك للكشف الطبى على الحالات المرضية، وإجراء حالات القسطرة القلبية وحالات الطوارىء، وذلك طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب.

وأكد الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن الفريق برئاسة الدكتور إسلام محمود على، استشارى القلب والأوعية الدموية، وعضوية كل من الدكتور، أحمد محمود عبدالله استشارى القلب والأوعية الدموية، والدكتور محمد محمود السيد صالح نوار أخصائى القلب، وخالد عصمت جمعه فنى القسطرة، السيد محمد السيد، التمريض بالمعهد ومنسق الفريق.

من جانبه قال محمد صلاح فرج مسؤول التثقيف والعلام الصحى بمديرية الصحة، إن عمل الفريق مستمر اعتبارا من الجمعة المقبلة، ولمدة 4 أيام، مشيرا إلى استمرار وصول الفرق الطبية من معهد القلب إلى المستشفى أسبوعيا، للقيام بالكشف على المرضى وإجراء العمليات الجراحية، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والمعهد القومى للقلب .