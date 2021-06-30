شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد اليوم الأربعاء حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى المجدولة، حيث يتم طرح أمام الجمهور مقاعد القطارات المكيفة التي ستتحرك يوم 14 يوليو المقبل الموافق 4 ذو الحجة، على أن يتم غدا الخميس طرح مقاعد القطارات التى ستتحرك 15 يوليو الموافق 5 ذو الحجة.

وتقوم هيئة السكة الحديد بطرح مقاعد القطارات المجدولة بجداول التشغيل اليومية الطبيعية قبل السفر بـ14 يوميا، وتطرح الجمعة مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة، والسبت المقبل تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.

كما تطرح السكة الحديد الأحد المقبل مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة، والأثنين تطرح مقاعد القطارات التي ستتحرك يوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة، والثلاثاء المقبل تطرح مقاعد القطارات التى ستتحرك يوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة.

وانتهت هيئة السكة الحديد من وضع قواعد حجز تذاكر القطارات المدرجة بجداول التشغيل العادية الطبيعية، وحددت عمل شبابيك الحجز يوميا ابتداء من الساعة 7.30 صباحا، على أن يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى وحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب.