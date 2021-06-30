شكرا لقرائتكم خبر عن 79% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار.

وأيد 79% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار، بينما عارض 21% من القراء الأصوات المطالبة بتغليظ عقوبة المتورطين في جرائم التنقيب عن الأثار.



