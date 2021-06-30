كورونا في 24 ساعة| الانخفاض متواصل بمصر.. "النقد" يشيد بتعامل الحكومة مع الجائحة.. "موديرنا": لقاحنا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 323 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجماليش المتعافين من الفيروس إلى 210805 حتى اليوم.

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