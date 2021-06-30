حدث ليلاً| حبس رجل الأعمال حسن راتب.. إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال بنابلس

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة الثلاثاء-الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

حبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام بقضية "التنقيب عن الآثار" (فيديو لحظة الترحيل)

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار.

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سب الابنة وضرب والدها.. كشف ملابسات فيديو ملاحقة شخص في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بملاحقة آخر ومحاولة الإمساك به.

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إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال بنابلس

أصيب عشرات الفلسطينيين الثلاثاء، بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الفعاليات الاحتجاجية على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس.

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الأمم المتحدة تطلق رسميًا الصندوق الاستئماني "يونيتلايف"

أٌطلق رسميًا صندوق الأمم المتحدة الاستئماني "يونيتلايف" الذي يهدف إلى مكافحة سوء التغذية المزمن في مناطق العالم، وذلك على هامش "منتدى المساواة بين الأجيال" الذي ترأسته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافته حكومتا فرنسا والمكسيك.

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الكرملين: دعونا لا نفكر في احتمال اشتباك ناري بين بلادنا ودول الناتو

امتنع المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن الحديث عن تبعات محتملة لوقوع اشتباك ناري بين روسيا ودول الناتو.

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وزير التعليم: لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة والإجابة على "البابل شيت"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة.

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سفير ميانمار بالأمم المتحدة: 11 دبلوماسيًا قرروا عدم العودة إلى البلاد

أكد كياو مو تون سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة، أن 11 دبلوماسيًا من ميانمار في الولايات المتحدة وسويسرا شكلوا جبهة موحدة في إطار سعيهم للبقاء في البلدان المضيفة؛ احتجاجًا على استيلاء الجيش على السلطة في الدولة الآسيوية، مشيرًا إلى أن هؤلاء الدبلوماسيين قرروا عدم العودة إلى الوطن.

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ضبط 950 تذكرة هيروين حول جسد أمريكية بمطار شرم الشيخ (صور)

أحبط رجال جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة أيمن شملول مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم الثلاثاء، محاولتين لتهريب كمية من تذاكر الهيروين والمواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، وقانون مكافحة المخدرات رقم (182) لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم (207) لسنة 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم (118) لسنة 1975.

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مسؤولون أمريكيون: ستتبقى قوات في أفغانستان لحماية السفارة والرحلات الخارجية

قال مسؤولون أمريكيون إن انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان يمكن أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن 1000 جندي أمريكي من المرجح أن يبقوا على الأراضي الأفغانية من أجل مساعدة القوات الأمنية الأفغانية، موضحة أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان يُحتمل أن يتم خلال الأسبوع الجاري.

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وزير الخارجية السعودي يؤكد أهمية تكاتف الجهود للنهوض بإفريقيا

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أهمية تكاتف الجهود العالمية للنهوض بالقارة الإفريقيّة، والعمل على زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية والتقنية، والخدمات العامّة، والمجالات التنموية، لتحقيق الازدهار والتقدُّم في القارة.

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شريف عامر عن رحيل أنسي ساويرس: "كان عنده قيم في إدارة علاقته مع أولاده بنجاح"

نعى الإعلامي شريف عامر، رحيل رجل الأعمال أنسي ساويرس، قائلًا: "ممكن تتعامل مع اسم أنسي ساويرس بأكثر من شكل، فهو بالتأكيد واحدًا من أهم الأسماء في مجال الاستثمار والأعمال المصري والعربي وربما الدولي"، مضيفًا: "الله يرحمه مات وتم الإعلان عن وفاته من خلال أسرة ساويرس عن عمر يناهز 91 عامًا، وأن القداس من المفترض أن يتم في البحر الأحمر".

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ضحية الضرب والسحل بالدقهلية تكشف تفاصيل الاعتداء عليها على يد شابين- فيديو

كشفت نفيسة الغريب، ضحية سحل شابين لها في الدقهلية، تفاصيل الاعتداء عليها، قائلة:"دا أمور بلطجة ومش عارفين نتحكم في العيشة في منطقتنا"، قائلة: "دول جيرانا وهما عايشين على الوضع دا دائمًا وكل مشكلة بتتحل بقعدات وبيدفعوا فلوس وخلاص".

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للمرة الأولى في تاريخها.. السعودية تمنع العاملين بموسم الحج من أداء المناسك

قررت السلطات السعودية، لأول مرة في تاريخها، منع العاملين المشاركين في موسم الحج المقبل من أداء المناسك؛ لإبقاء الطاقة الاستيعابية للمشاعر عند 60 ألف حاج فقط، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

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"انقذي ابنك من أبوه".. والدة طفل هتك العرض بكفر الشيخ تروي تفاصيل الواقعة (فيديو)

أحال المستشار مصطفى سمرة، المحامي العام لنيابة مرسى مطروح الكلية، مبيض محارة يقيم بإحدى قرى مركز مطوبس، إلى محكمة جنايات مطروح، متهمًا بهتك عرض نجله، وقد حددت محكمة استئناف الإسكندرية جلسة 15 يوليو المقبل، موعدًا لنظر المحاكمة، وذلك في أحداث القضية رقم 461 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة الضبعة، والمقيدة برقم 326 لسنة 2021 جنايات نيابات مطروح الكلية.

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الرئيس الأمريكي: نحتاج لمشروع قانون للبنى التحتية للمنافسة مع الصين

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الولايات المتحدة تحتاج إلى مشروع قانون بشأن البنى التحتية للمنافسة مع الصين.

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والدة الطفل رشيد: "مصر كلها هتشوف وتتابع معانا علاج ابني لأنهم أهله"

أعلنت هدى بدر والدة الطفل رشيد، عن تجميع 35 مليون جنيه، وهي قيمة ثمن الحقنة التي سيتم علاج نجلها الصغير بها.

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