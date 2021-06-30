شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يشيد بتجربة تظلمات طلاب الاعدادية «أون لاين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،بما قدمته التربية والتعليم من خدمات متنوعة للطلاب، من خلال تيسير خدمة تقديم تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية «أون لاين» عبر رابط، ولا يحتاج الطلاب التوجه للإدارات التعليمية، أو الكنترولات الفرعية التابعة للإدارات التعليمية، حيث أنه من خلال الهاتف المحمول يتقدم الطالب بتظلمه من خلال ملأ البيانات، ويأتي ذلك وفقاً لاتجاه الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، والاتجاه للتحول الرقمي.

وأكدت بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تأتي تلك الخطوة نظراً لاتجاه الدولة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، للاتجاه للتحول الرقمي، وتفعيل «»هاشتاج كفر الشيخ رقمية «، ولم يكن الأمر مقتصراً على تلقي تظلمات الطلاب اون لاين ولكن تقديم الخدمات للمترددين على التربية والتعليم من خلال خدمة الشباك الواحد.

كيفية تسجيل الطالب بياناته «https://forms.gle/eu7P9MeFEgfrzakz»

الطالب يكتب اسمه، ورقم جلوسه، ويختار المواد التي يرغب التظلم فيها، ويختار الإدارة التعليمية التي بها مدرسته، كما يسجل رقم هاتفه، ويضغط على إرسال، وتتلقى غرفة العمليات بكنترول الشهادة الإعدادية بكفر الشيخ، تلك الطلبات، وتتم طباعتها، ومن خلال لجنة يتم استخراج كراسة الإجابة ويتم تصويرها، وفي اليوم المحدد يستقبل الكنترول الطالب وولي أمره، ويتم تسليمهما صورة كراسة الإجابة مرفق بها محضر اطلاع ويكتب ملاحظاته عن كل سؤال وعن ورقة الإجابة .

وبعدها تأتي مرحلة ثانية من خلال عرض ملاحظات الطالب، وولي أمر على التوجيه المختص واللجنة التي تم اختيارها من قبل وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ومن خلال تلك الملاحظات تتم مراجعة ورقة الطالب، والطالب الذي يستحق الزيادة سواء درجة أو أكثر تُعطى له،وفي حالة عدم استحقاقه تظل الدرجة الأصلية التي حصل عليها الطالب كما هي دون تغيير، ويتم إرسال رسالة للطالب على نتيجة التظلم وما إن كانت هناك زيادة أم لا في ورقة إجابته.