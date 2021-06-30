شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبدالجليل: المقاصة ليس غريبًا علىّ.. وهذا وعدي للاعبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالجليل، لاعب الأهلي السابق، والمدير الفني الجديد لمصر المقاصة، إنه سعيد بتولي القيادة الفنية للفريق الفيومي، خلفا لمحمد عبدالعظيم «عظيمة».

وأضاف محمد عبدالجليل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«ساهمت مع المقاصة في كل خطواته منذ تأسيسه، فالنادي ليس غريبًا عليّ، وسأعمل على تحسن النتائج بالفترة المقبلة».

وتابع:«رسالتي الأولى إلى لاعبي المقاصة، إن النادي لا يهدر أي حقوق مالية على اللاعبين، وسأبدا الإعداد للأهلي بعد مواجهة دجلة لأني اعتبره من أفضل الفرق في الدوري».