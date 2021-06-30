شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة ينشر مراسم استقبال الرئيس السيسى فى القصر الحكومى ببغداد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد،

وكان الرئيس السيسي، التقى في القصر الحكومي بالعاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ووصل الرئيس السيسى، إلى العاصمة العراقية بغداد صباح الأحد الماضى، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن، مع مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن، وذلك في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقبال الرئيس بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح".

وتعد هذه الزيارة التاريخية أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاماً، وتأتي انعكاساً لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومةً وشعباً، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.