شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف طرق إرضاع الطفل طبيعيا من أم مصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريقة إرضاع الطفل من أم مصابة بفيروس كورونا، وذلك عن طريق عصر اللبن من الثدى وإعطائه للطفل من خلال ملعقة أو سرنجة أو القطارة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة العدوى.

وطالبت وزارة الصحة والسكان في منشور لها أمس بالاستمرار فى تنظيف الأسطح التي تلامسها باستمرار مع الحرص على نظافة اليدين واتباع آداب العطس والسعال وارتداء الكمامة.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".