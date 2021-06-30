شكرا لقرائتكم خبر عن رغم تراجع النمو العالمي بسبب كورونا.. وزيرة التعاون الدولي: استطعنا جذب 9.6 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن معدل النمو في العالم كافة تراجع خلال عام 2020 بسبب جائحة كورونا، «كوفيد19»، بينما الوزارة تمكنت من جذب 9.6 مليار دولار خلال هذا العام، من أجل تنفيذ مشروعات تنموية، مشددة على أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر جعلها قوية وصلبة أمام جائحة كورونا بالمقارنة مع دول كثيرة جدًا.

أضافت الوزيرة، خلال حوارها ببرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، عبر قناة «ON»، أن نحتاج هذه المشروعات لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل والقروض التي تحصل عليها الوزارة منخفضة التكلفة يبعدنا عن التمويلات مرتفعة التكلفة.

لفتت الوزيرة إلى أن أي مواطن يستطيع تصفح موقع الوزارة لمعرفة المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وكم عدد المستفيدين منه وجهات التمويل، وكافة التفاصيل، مشددة على أن هذا الإفصاح من قبيل الشفافية والحوكمة التي تتبعها الدولة المصرية.

تابعت المشاط:«الجميع يتحدث الآن كيف تنفذ وتطبق مصر مبادئ الشفافية والحكومة في التمويل الإنمائى من خلال الخريطة المتواجدة على موقع الوزارة»، لافتة إلى أن التمويل الإنمائي أحد مصادر التمويل لأى دولة وعليها اقبال كبير نظرًا لفترة السماح بها طويلة والفائدة قليلة جدًا عليها، ودائمًا ما تكون لمشروعات محددة.