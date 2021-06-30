شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل شيخ يعلن تفاصيل أضخم عمل سينمائي من تأليفه (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، فريق عمل مسلسل «الثمانية»، الذي خرج إلى النور خلال الأيام القليلة الماضية؛ ويضم عدد كبير من النجوم.

وكتب «آل الشيخ»؛ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أحب إن أبارك إلى فريق العمل في أول مسلسل من تأليفي (الثمانية) حيث إن اليوم هو أول يوم تصوير في المسلسل».

وأضاف رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية: «بدأت الفكرة عندما انتهيت من تأليف قصة الثمانية، وقررت إن احولها إلى مسلسل يعرض على الشاشة ومن هنا بدأت في اختيار العناصر التي تساعدني في إخراج هذا العمل إلى النور.. ووقع اختياري على المخرج القدير احمد مدحت بعد أن شاهدت له عدة أعمال وكنت في أمريكا بولاية نيويورك وطلبته للحضور ليجلس معي لمناقشة كيفية إخراج العمل إلى النور».

وأوضح: «بدأنا في اختيار العناصر ووقع اختياري على النجوم آسر ياسين، خالد الصاوي، هشام سليم، غادة عادل، محمود البزاوي، ريم مصطفي، محمود علاء ( جامايكا) ومنذر رياحنة، مصطفى البنا وعدد كبير من النجوم العرب والعالميين، كما استعنا بمهندس الديكور الفنان القدير محمد عطية ومصممة الملابس الرائعه مني التونسي، وفي إطار دعمي لأبناء بلدي استعنت بالممثل السعودي خالد صقر للقيام بأحد الأدوار الهامة، وبالممثل وضاح سوار من البحرين الشقيقة وحتى نستطيع أن نواكب التطور الرهيب في صناعة المسلسلات قررت اني أعتمد على عناصر أجنبية تعد الأفضل في مجالها للوصول إلى مستوي عالي من التقنية، فاستعنت بمدير التصوير العالمي( Tómas Örn Tómasson ) الذي عمل في أعمال كبيرة مثل فيلمي Pacific Rim وArctic، كما استعنت بمهندس الصوت Bill Dinnelly الذي عمل في أعمال مثل فيلميGodzila، Aquaman.

وأوضح: «استعنت أيضا شركة عالمية من أكبر الشركات في مجال الجرافيكس والخدع وغيرهم من عناصر تنفيذ المعارك والتفجيرات وبخبراء في المكير والمكياج، كما استعنت أيضا بالسيناريست القدير عمرو سمير عاطف لمساعدتي في الانتهاء من السيناريو وفي كتابة الحوار باللهجة المصرية».

واختتم: «سيعرض العمل على قنوات أم بي سي، ومنصة شاهد، واليوم هو أول يوم تصوير فأتمنى من كل قلبي النجاح والتوفيق لفريق العمل الذي وضعت ثقتي فيه وأتمنى إن نكون جميعا عند حسن ظنكم بإذن الله ويعجبكم المسلسل».