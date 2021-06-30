حبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام بقضية "التنقيب عن الآثار" (فيديو لحظة الترحيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحبس رجل الأعمال حسن راتب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار.

حضر "راتب" مرتديا الجلباب وبيده السبحة وسط حراسة مشددة، واستمرت التحقيقات أكثر من 10 ساعات.

وأنكر المتهم اشتراكه بالتمويل في تجارة الآثار مع البرلماني السابق المحبوس علاء حسانين.

ألقت الأجهزة الأمنية يوم الاثنين 28 يونيو القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجل الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه ممولا بملايين الجنيهات عملية تنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

حسن راتب متهم في القضية التي تضم البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه "عز الدين" و16 آخرين الذين ضبطوا وبحوزتهم 201 قطعة أثرية.