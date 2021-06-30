التعليم: لن يعتد بأى شىء مكتوب بورقة الأسئلة بامتحانات ثانوى عام فى التصحيح

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القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على مطالب أولياء الأمور بالسماح للطلاب فى امتحانات الثانوية العامة بالكتابة والإجابة فى كراسة الأسئلة بجانب البابل شيت، قائلا: ممكن ولكن لن يعتد بأى شيء مكتوب على ورقة الأسئلة في التصحيح وليست مجالًا للتظلم لاحقا بأى شكل من الأشكال.

كان قد عقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، بديوان عام الوزارة، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان الاستعدادات النهائية لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/ 2021، والتي من المقرر انعقادها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة درست جميع الملاحظات بعد إجراء الامتحانات التجريبية الثلاث للثانوية العامة وقامت بإعداد التصور الأمثل للامتحانات النهائية، والذي يضع مصلحة الطالب أولوية في المقام الأول.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته بالمؤتمر، إلى شرح طريقة التقييم الجديدة والتي عملت على إعادة صياغة المناهج العلمية وتطوير محتوى رقمي كبير يسمح للطالب أن يفهم مخرجات التعلم، فضًلا عن إتاحة جهاز "تابلت" لكل طالب مجانًا، وإتاحة المواد التعليمية الرقمية عن طريق محتوى تفاعلي من مصادر متعددة.

واستعرض الوزير، خلال المؤتمر، نتائج الامتحانات التجريبية، مشيرًا إلى أنه تم الاطمئنان على أن البنية التحتية تعمل بنسبة 100%، والتعرف على شكل البابل شيت والاطمئنان على مدى استجابة الطلاب حيث أبلوا بلاءً حسنًا وكان أداؤهم العلمي مبشرًا، وقد تم رصد عدد من أجهزة التابلت خارج المنظومة وتهكير لبعض أجهزة التابلت وهذا مخالف للقانون ويطبق عليه قانون الغش الجديد.

وبالنسبة للامتحانات النهائية أكد الدكتور طارق شوقي، أن الامتحان موحّد بين كل طلاب الشعب العلمية والادبية وستكون إجابة الأسئلة على (البابل شيت) فقط، وسيتم تسجيل حضور الطلاب في الامتحان على التابلت كما سيتم إتاحة نسخة من الكتب المدرسية بصورة إلكترونية على التابلت للطلاب، مشددًا أنه لا تغيير في جدول الامتحانات أو عدد الأسئلة أو وقت الامتحان المعلن.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن إدخال أي محمول أو الغش الإلكتروني سوف يعاقب عليها الطالب بقانون الغش الجديد، وأنه مسموح فقط باصطحاب كتاب الوزارة داخل الامتحان، كما أنه ممنوع اصطحاب أي ملازم مطبوعة، مشيرًا إلى أن الأسئلة يضعها عشرات من الأستاذة المتميزين بالمركز القومى للامتحانات، وأن كل سؤال يتم مراجعته من حيث الوقت ومستوى الصعوبة ومخرج التعلم الذي يتم قياسه ويتم مراجعته من ناحية الترجمة ومن ناحية جودة السؤال نفسه.

وبالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، أكد شوقي أن الوزارة تحاول مساعدة طلاب الدبلومة الأمريكية بعد إلغاء اختبارات الـSAT في مصر، موضحًا أنه سيتم إتاحة "الماتشينج وسوبر ماتشينج لطلاب المراحل الدراسية 11 و12"، مشيرًا إلى أن الوزارة لأول مرة سوف تنفذ الـ"سوبر ماتشينج" لطلبة الدبلومة الأمريكية.

وأضاف وزير التعليم أن طلاب الدبلومة الأمريكية في آخر سنة مسموح لهم بالسوبر ماتشينج في وزارة التربية والتعليم وليس التعليم العالي، لافتًا إلى أنه سيتم افتتاح مراكز لامتحان EST في السعودية والكويت والإمارات لطلاب الدبلومة الأمريكية.

وفي ختام المؤتمر، ناشد الوزير الطلاب أهمية التحضير الجيد للامتحانات وعدم القلق تمامًا، مؤكدًا أنه تم الاستعداد لكل شيء خاص بالامتحانات للتيسير على أبنائنا الطلاب، كما ناشد أولياء الأمور بعدم التواجد أمام اللجان ليؤدي الطلاب الامتحان في هدوء، مشيرًا إلى أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة في إجراءات التعقيم داخل اللجان.