شكرا لقرائتكم خبر عن حبس حسن راتب 4 أيام لاتهامه بالتورط مع علاء حسانين بقضية الآثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة، حبس رجل الأعمال حسن راتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بالتورط مع نائب الجن علاء حسانين بقضية الآثار



حسن راتب

وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

ووصل راتب مقر محكمة جنوب القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بجلباب وشال أبيض وفى يده سبحه، للتحقيق معه فى تورطه بتمويل علاء حسانين وشقيقه بملايين الجنيهات للتنقيب عن الاثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلمانى السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، السبت الماضى تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بقضية آثار.

كما أمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.