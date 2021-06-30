شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد: الحكومة المصرية نجحت دعم الفئات الأكثر احتياجا خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت سلين الآر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، بسياسات الحماية الاجتماعية التى انتهجتها الحكومة المصرية منذ بداية جائحة كورونا، مؤكدة أن الحكومة استطاعت توسيع نطاق التغطية فيما يخص الحماية الاجتماعية بالأخص برنامج "تكافل وكرامة"، وأنه يغطى 3.6 مليون أسرة مصرية، وهو أمر شديد الأهمية في دعم الفئات الأكثر فقرا، قائلة: "من الهام أن نذكر بأن الحماية الاجتماعية كانت شديدة الأهمية خلال تلك الأزمة وفي هذا السياق السلطات المصرية نجحت في توسيع التغطية وخاصة التغطية الاجتماعية.

وأجابت رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر على سؤال الإعلامية لميس الحديدى فى لقاء عبر تطبيق "زووم " خلال برنامج "كلمة أخيرة" على شاشة "ON" حول أسباب مطالبة مديرو الصندوق الحكومة المصرية بشأن التسهيلات الاجتماعية التي تقدمها الحكومة لأهداف اجتماعية بأن تشمل ضمن الموازنة العامة بدلا من البنك المركزى قائلة: فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم فمن المهم أن يتم النظر إلى كل السياسات من ذات الزاوية فى سياق الموازنة، حتى يتم اتخاذ القرار الأفضل بشأن توجيه الاحتياجات إلى الأماكن الأكثر ضرورة وأيضاً أن يكون دافعوا الضرائب على دراية بالقرارات الجيدة التى يتم اتخاذها في سياق الموازنة وهذه هى الرؤى التى نتكلم من خلالها بأن يتم تضمين كل أوجه الدعم داخل الموازنة.