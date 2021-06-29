شكرا لقرائتكم خبر عن الإفتاء: يجوز للمرأة وضع البرفان خارج المنزل بشرط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«ما حكم وضع البرفان للمرأة خارج المنزل؟».. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم للإجابة عن أسئلة المتابعين، وأجاب عن السؤال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: «إذا كان خفيفًا ولا تقصد به المرأة إثارة الغرائز أو استمالة قلوب الرجال فلا حرج فيه».

وتابع ممدوح في إجابته عن السؤال: «ربما يعلق أحدهم الآن ويقول ما هذا الذي تقوله يا شيخ اتق الله ألم تقرأ الحديث الشريف أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية»، مضيفًا: «هذا الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ليجدوا، والحديث يقصد هنا أن العلة من وضع العطور هو استمالة قلوب الرجال، وأن يتأملها الرجال وتدعوهم إلى نفسها من طرف خفي، فهي زانية لأنها تفعل شيئًا من مقدمات الزنا.. وهذا هو الممنوع».

وأكد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراح الحديث على هذا الرأي، قائلاً: «شراح الحديث ذكروا أن اللام في الحديث للتعليل، وليست للعاقبة».