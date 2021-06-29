شكرا لقرائتكم خبر عن فخري عبدالنور: أنسي ساويرس «شخص عصامي.. وصعيدي بمعنى الكلمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة الأسبق، أن أنسي ساويرس الذي توفاه الله اليوم عن عمر 91 عاما هو شخص عصامي وبنى مكانا يفتخر به كل المصريين، مشددًا على أن أهم ما في حياته أنه أب لـ3 من أنجح رجال الأعمال المصريين.

وأضاف «فخري عبدالنور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن أنسي ساويرس ظل متواضعا كثير العطاء وبسيطًا في تصرفاته وحياته وفي تعامله مع الناس وكان صعيديًّا بمعنى الكلمة، مشددًا على أنه كان إنسانا جيدا قبل أن يكون رجل صناعة واقتصاد، مؤكدًا أنه عصامي ووالده كان نقيب محامي سوهاج وكان رئيس لجنة الوفد في سوهاج واستقبل سعد زغلول عام 1921.

وأوضح أن أنسي ساويرس ورث عن والده الدقة والأمانة، مشيرًا إلى أنه كان من أوائل الدفعة في كلية الزراعة، كما أنه رفض التعيين في كلية الزراعة للعمل في القطاع الخاص وليعمل كرجل صناعة وبدأ بشركة مقاولات في سوهاج.