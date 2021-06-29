شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر للفتوى ينتقد وجود الكعبة بلعبة «فورتنايت».. ويؤكد: امتهان للمقدس الديني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتقد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وجود الكعبة في لعبة «فورتنايت»، قائلًا إنه مشهد عبثى وامتهان لهذا المقدس الديني، كما أنها تشكل عبثا بهويتنا الإسلامية، ومجرد وجود الكعبة الشريفة في لعبة «فورتنايت» يعنى الكثير للمسلمين، وهناك رفضا كبيرا لهذا الأمر.

وأكد الحديدي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر قناة المحور، على ضرورة الحذر من لعبة «فورتنايت» الإلكترونية، وذلك لما تحتويه من تجسيدٍ لهدم الكعبة المُشرَّفة، وبالتزامن مع موسم الحج.

وذكر أن المركز حذر من بعض الألعاب الإلكترونية التي تخطفُ عقول الشَّباب، فتشغلهم عن مهامّهم الأساسية من تحصيلِ العلمِ النّافع أو العمل، وتحبسُهم في عوالمَ افتراضيّةٍ بعيدًا عن الواقع، وتُنمّي لديهم سُلوكيّات العُنف، وتحضُّهم على الكراهية وإيذاءِ النفس أو الغير، ومن بين الألعاب الإلكترونية التي يُحذِّر منها المركز لعبةُ فورتنايت «Fortnite» بعد تكرر حوادثِ الكراهيةِ والعنف والقتل والانتحار بسببها، وبسبب غيرها من الألعاب المشابهةِ لها في وقتٍ سابق.