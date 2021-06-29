شكرا لقرائتكم خبر عن «بيطرى الإسكندرية»: تحصين 145 رأس ماشية ضد «القلاعية» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمد الشريف، استمرار الحملة القومية الثانية لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، لجميع الحيوانات (أبقار- جاموس – اغنام – ماعز)، والتي بدأت بالفعل 26 يونيو وتستمر حتى 5 أغسطس المقبل بجميع الادارات البيطرية؛ وذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح، حرصا على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها.

وقال الدكتور يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، إنه يقع في زمام المحافظة نحو 145 ألف رأس حيوان من المقرر تحصينها ضد مرض الحمى القلاعية، حيث يعد هذا المرض أحد الأمراض الفيروسية التي تصيب الحيوانات مشقوقة الأظلاف مثل (الأبقار والجاموس والأغنام والماعز)، ويؤدى إلى وفاة الحيوان وخاصة العجول الصغيرة حيث تصل نسبة الوفيات فيها إلى 50%، أما في الحيوانات الكبيرة فالمرض غير قاتل ونسبة الوفاة تصل إلى 5%، مشيرا إلى انه من الآثار السيئة لهذا المرضى على الحيوان الإجهاض، والعقم وضعف في المواليد ونقص إنتاج اللبن لفترة كبيرة تصل إلى ستة أشهر أو أكثر ؛مما يتبعه من خطورة اقتصادية لفقدان اللحوم واللبن .

وناشدت مديرية الطب البيطري، المربيين وأصحاب التجمعات الحيوانية ومربي الأغنام بتقديم مواشيهم للجان التحصين المنتشرة على مستوي المحافظة حيث يتم التحصين بالتنقل من بيت إلى بيت طبقا لخطة تحصينات تم وضعها ونشرها على جميع الوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية حماية للثروة الحيوانية وحماية للصحة العامة.

نسبة الوفيات تصل لـ50% بين الحيوانات مشقوقة الأظلاف .. "بيطرى الاسكندرية": تحصين 145 رأس ضد "القلاعية" (صور)

نسبة الوفيات تصل لـ50% بين الحيوانات مشقوقة الأظلاف .. "بيطرى الاسكندرية": تحصين 145 رأس ضد "القلاعية" (صور)