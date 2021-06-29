شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تلقي طلبات بناء وتشغيل واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستي بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، الثلاثاء، بدء تلقي طلبات التأهيل المسبق للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة وفقا لأحكام قانون ٦٧ لسنة ٢٠١٠ لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ميناء جاف ومركز لوجستى بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت الهيئة أنه تم تخصيص ٢٥٠ فدانا لإقامة الميناء الجاف والمركز اللوجستي، وتقسم مساحة المشروع إلى منطقتين، الأولى بمساحة ١٩٠ فدانا مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والثانية بمساحة ٦٠ فدانا مخصصة لإنشاء المركزي اللوجستي.