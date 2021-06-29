شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تتصدى لتحويل 9 وحدات من سكني إلى تجاري في حدائق الأهرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ٩ حالات تحويل نشاط من الغرض السكني إلى التجاري في حدائق الأهرام، بالعقارات أرقام ( أت 130، 340 ل، 337 ح، 58 ط، 10 ط، 333 ل، 68 س، 301د، 354 ط)، بوقف الأعمال وسحب المعدات والمواد المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الملاك المخالفين.

كما شملت المجهودات رفع مخلفات ونظافة القطع أرقام ( 507 ح، 205 و، 162 ه، أ، 5 أ) ونقل ناتج الأعمال للمقالب العمومية التابعة للمحافظة.

وتم شن عدد من الحملات المكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة بشوارع وأسوار القطاع وضبط مخالفات المقاهي وسائقي المركبات، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً وفقاً للقانون.