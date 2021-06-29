شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: انخفاض مشاهد التدخين من 13% في رمضان 2016 لـ3.9% هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الحرص على إجراء استطلاع رأي علمي لحملة «أنت أقوى من المخدرات.. الرحلة قصيرة متسافرهاش‪»‬، تحت إشراف كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مضيفة: «سعدت جداً بنتائج هذا الاستطلاع الذي أظهر التأثير الإيجابي للحملة على الفئة المستهدفة كما أن قنوات بث الحملة في التليفزيون أو وسائط التواصل الاجتماعي تم اختيارها بعناية شديدة حتى أن 97% من الشباب المستطلع رأيهم شاهدوا الحملة و20% منهم قاموا بمشاركة الحملة مع أحد أفراد الأسرة أو الأصدقاء أو المعارف وهي نسبة كبيرة للغاية.

وأكدت الوزيرة أهمية دور الحملات الإعلامية في الوصول للفئات المستهدفة، إلا أن هذا الدور لن يكتمل إلا بوجود دراما رشيدة في تناول القضية وتحد من مشاهد الخوض المطول في أنماط التعاطي المختلفة، تواجه الثقافة السوداء المشجعة على التعاطي والإدمان تحت مزاعم أنها تساعد على التغلب على الاكتئاب أو أنها تساهم في زيادة القدرة البدنية أو الجنسية أو أنها تساعد على الإبداع والقبول الاجتماعي وغيرها من مفاهيم يتعين علينا جميعاً مواجهتها بكل حسم‪.

وأشارت الوزيرة إلى انه رغم التواصل مع صناع الدراما من واقع مسؤولياتهم الاجتماعية حقق عدد من النتائج الإيجابية في تناول هذه القضية درامياً، فقد تراجعت مشاهد التدخين من (13%) في رمضان 2016 إلى (3،9%) في رمضان الماضي، كما تراجعت مشاهد التعاطي من (4%) في رمضان 2017 إلى (1،3%) في رمضان السابق، كما أن (23%) من الأعمال التي تضمنت مشاهد تعاطي كان بها خطوط درامية إيجابية في تناول القضية وعرضت رسائل توعية وتشجيع على العلاج ،كما أن رمضان الماضي خلي تماماً من أي مشاهد للتدخين وتعاطي المخدرات للأطفال ،ومع هذه الظواهر الإيجابية إلا أننا نأمل في مزيد من دعم صناع الدراما للقضية وخطوط درامية أكثر كثافة للتوعية بالقضية، ونأمل في الحد من الظواهر السلبية التي رصدناها ومنها مشاهد الكحوليات وتدخين الإناث؛ حيث أن (15%) من مشاهد التدخين في الدراما كانت لسيدات على الرغم أن نسبة السيدات المدخنات في الواقع لا تتجاوز (1,5%) من إجمالي المدخنين‪.