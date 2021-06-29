شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: المجموع الأعلى ليس شرطا أن يكون 100% والتنسيق يختار الأكبر فالأصغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات طلاب الثانوية العامة، بشأن نوع القلم المستخدم فى الإجابة على البابل شيت، قائلا: "قلم جاف أزرق أو أسود" وممكن تظليل خفيف بالرصاص لو الطالب غير متأكد وعند التأكد يستخدم قلم جاف أزرق أو أسود للإجابة النهائية".

وطمأن وزير التربية والتغليم والتعليم الفنى، الطلاب حول وقت الامتحان، قائلا: نمتحن جميعا والوقت مناسب لعدد الأسئلة.

وفيما يتعلق بتنسيق الجامعات، أوضح الوزير، أنه يتم ترتيب الطلاب حسب المجموع الأعلى فالأقل ويعمل التنسيق بالاختيار من المجموع الأعلى إلى الأقل، متابعا: ما نقوله أن المجموع الأعلى ليس شرطا أن يكون 100%؜ مثل الماضى فإذا كان أعلى مجموع فى الدفعة مثلا 92% سيتم ترتيب القبول في الجامعات على هذا الأساس وبالتالى كل ما نريد شرحه هو أن الهدف هو "التميز بالنسبة للآخرين" وليس الحصول على 100%؜ مثل الماضى.

وأوضح الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون كما كانت من أيام البوكليت من حيث الأسئلة، ولكنها يتم ترتيبها فى نماذج مختلفة بالضبط، كما كان الحال سابقا، فيما ناشد وزير التربية والتعليم، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بإغلاق الحديث عن موضوع الغش قائلا: "قولنا بوضوح أن الوزارة سوف تسحب الأجهزة المخالفة قبل الامتحان وتحرر محضر بذلك والتابلت مؤمن تماما".

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه بعد الاستقرار على الإجابة بنظام البابل شيت فقط بامتحانات الثانوية العامة، أصبح لا وجود لوقت إضافى الآن فوق وقت الامتحان المحدد، حيث أن الإجابات على البابل شيت فقط، مؤكدا أن اصطحاب طالب الثانوية العامة لجهاز التابلت اختيارى، ولكن الأفضل هو تسجيل الحضور إلكترونيا وفى حالة عدم وجود التابلت سيكون تسجيل الحضور ورقيا من خلال لجنة الامتحان.

وأكد الوزير، أنه لا تغيير في جدول امتحانات الثانوية العامة 2021م، لافتا إلى أنه لا ضرر من اختلاف مواعيد امتحان اللغات بين الشعبتين الأدبية والعلمية، وأن تنسيق الشعبتين العلمية والأدبية "مختلف"، ولذلك وضعنا امتحانات العربى واللغة الأولى فى أيام مختلفة.

وعلق وزير التربية والتعليم، على مطالب طلاب الثانوية العامة شعبة "رياضة" من تعديل جدول الامتحانات، قائلا: الجدول منتهى ولا داعى لكثرة الجدل حول أشياء فنية بحتة تم الانتهاء منها ولن تتغير كما أنه لا تغيير فى التنسيق.