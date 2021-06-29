شكرا لقرائتكم خبر عن "المصل واللقاح": طبيعة الفيروسات المتحورة تحتاج لتطعيم سنوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن طبيعة الفيروسات المتحورة تحتاج لتطعيم سنوى، معقبا: "اللقاح يعطى مناعة ضد فيروس كورونا بنسبة 90%، ويساهم فى منع تدهور الحالة، ولكنه لا يمنع من الإصابة، مطالبا المواطنين بالحصول على لقاح كورونا.

وأضاف الحداد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، عبر برنامجه حضرة المواطن، أن فيروس كورونا تحور 3 مرات وهذا شئء غريب.

وتابع الدكتور أمجد الحداد، أن فكرة التطعيم بلقاح كورونا فى غاية الأهمية وسيكون لقاحا سنويا، وهذا الوباء علينا أن نعرف أننا سنتعايش معه، وأنه لا يوجد أي ضرر طبى من تلقى نوعين لقاح لكورونا.