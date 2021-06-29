شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قرارا لوزير التعليم بشأن الامتحان النهائى للثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، القرارات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021، ونرصدها فى التقرير التالى:

- الامتحانات ورقي عبر البابل شيت وليست إلكترونية.

- غلق منصة الامتحانات الإلكترونى على التابلت للطلاب.

- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.

- لن يرصد الطالب الإجابات على التابلت ولن يكون هناك وقتا إضافيا للامتحان.

- الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط.

- الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة "كراسة" وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت.

- لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف.

- مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت.

- لن يدخل الطالب بتابلت متهكر سيتم ضبطه من قبل الوزارة.

- لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%.

- لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات هيكون بسيط ولا داع للقلق.

- أى طالب ينوى شراء تابلت للدخول به الامتحان سيتم معاقبته.

- التصحيح سيكون إلكترونيا لجميع الطلاب.

- يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة.

- طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شت.