شكرا لقرائتكم خبر عن 15 قرارا لوزير التعليم بشأن الامتحان النهائى للثانوية العامة 2021 والان مع تفاصيل الخبر
- الامتحانات ورقي عبر البابل شيت وليست إلكترونية.
- غلق منصة الامتحانات الإلكترونى على التابلت للطلاب.
- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.
- لن يرصد الطالب الإجابات على التابلت ولن يكون هناك وقتا إضافيا للامتحان.
- الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط.
- الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة "كراسة" وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت.
- لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف.
- مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت.
- لن يدخل الطالب بتابلت متهكر سيتم ضبطه من قبل الوزارة.
- لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%.
- لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات هيكون بسيط ولا داع للقلق.
- أى طالب ينوى شراء تابلت للدخول به الامتحان سيتم معاقبته.
- التصحيح سيكون إلكترونيا لجميع الطلاب.
- يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة.
- طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شت.