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15 قرارا لوزير التعليم بشأن الامتحان النهائى للثانوية العامة 2021

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، القرارات النهائية لامتحانات الثانوية العامة 2021، ونرصدها فى التقرير التالى:

 

- الامتحانات ورقي عبر البابل شيت وليست إلكترونية.

 

- غلق منصة الامتحانات الإلكترونى على التابلت للطلاب.

 

- التابلت سيكون لتسجيل الحضور والاستعانة بالكتاب المدرسى.

 

- لن يرصد الطالب الإجابات على التابلت ولن يكون هناك وقتا إضافيا للامتحان.

 

- الإجابة فقط على البابل شيت كنسخة ورقية فقط.

 

- الامتحان عبارة عن ورقة أسئلة "كراسة" وإجابة من خلال ورقة إجابة بابل شيت.

 

- لن يتم السماح بدخول كتب خارجية اللجنة وتحرير محضر غش لمن يخالف.

 

- مسموح فقط بدخول الطالب بكتاب الوزارة أو نسخة من نفس الكتاب على التابلت.

 

- لن يدخل الطالب بتابلت متهكر سيتم ضبطه من قبل الوزارة.

 

- لن يقفل الطالب الامتحان بنسبة 100%.

 

- لن تكون الأسئلة تعجيزية والامتحانات هيكون بسيط ولا داع  للقلق.

 

- أى طالب ينوى شراء تابلت للدخول به الامتحان سيتم معاقبته.

 

- التصحيح سيكون إلكترونيا لجميع الطلاب.

 

- يمنع الدخول بالتليفون المحمول أو تابلت خارجى أو كتب خارجية اللجنة.

 

- طباعة 192 امتحانا للثانوية العامة و9 ملايين ورقة بابل شت.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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