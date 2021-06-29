"التحقيق مع حسن راتب بقضية الآثار وحبس صفوان ثابت ورجب السويركي".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الثلاثاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبي واقعة الدواب النافقة "حمار" بمنطقة الظهير الصحراوي بمركز أخميم بمحافظة سوهاج.

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

أودعت محكمة النقض، حيثيات حكمها بتأييد حكم الإعدام لـ 12 متهمًا من المنتمين لجماعة الإخوان، وتخفيف العقوبة لـ 31 من إعدام إلى المؤبد، وانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة".

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى الكاتبة هيام سليم التي تتهم فيها رامز جلال وشبكة "ام بي سي" بسرقة حق الملكية الفكرية لبرنامجه الرمضاني منها لجلسة 13 يوليو المقبل.

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تحديد جلسة 7 يوليو المقبل، لنظر استئناف كابتن مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على حكم حبسه في عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث مع أقاربه.

بدأت نيابة حوادث جنوب القاهرة، التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بقضية تمويل والاتجار في الآثار.

ووصل رجل الأعمال في حراسة أمنية مشددة.

ألقت الأجهزة الأمنية يوم الإثنين 28 يونيو، القبض على رجل الأعمال حسن راتب لاتهامه بـ"تمويل" البرلماني السابق علاء حسانين وآخرين بقضية "الآثار الكبرى"، وفق مصادر أمنية.

وقالت المصادر لمصراوي إن رجال الأعمال ضُبط إثر ورود اسمه كممول بملايين الجنيهات لعملية التنقيب عن الآثار في اعترافات أحد المتهمين.

فماذا يقول القانون عن جرائم الاعتداء على الآثار؟

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شقيق النائب السابق علاء حسانين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإخفاء قطع أثرية والاتجار بها.