ضبط أجنبي متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر صفحات إلكترونية وهمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران :

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص، يحمل جنسية إحدى الدول، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً احتيالياً تخصص في الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال صفحات إلكترونية احتيالية بأسماء أشخاص وهمية، واستخدام تلك الصفحات الإلكترونية في عمليات احتيالية ممنهجة بإرساله طلبات صداقة عشوائية للمواطنين بقصد التعارف عليهم وإيهامهم بأنه مقيم خارج البلاد.

وقد تبين انه يملك ثروة مالية طائلة ويرغب في إرسالها للبلاد من خلال إحدى شركات الشحن الدولية لنقل الأموال بقصد استثمارها نظير حصولهم على عمولة مالية، وإدخال تلك الأموال للبلاد بأسمائهم ثم يطلب من ضحاياه إيداع مبالغ مالية في العديد من الحسابات البنكية كرسوم (تخليص جمركي – شحن - رسوم إدارية) لاستلام الثروة المالية المزعومة، ثم يقوم بسحب تلك المبالغ المرسلة من الضحايا والاستيلاء عليها وغلق الهواتف المحمولة والمواقع الإلكترونية المستخدمة في نشاطه الإجرامي.

وقد عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع.