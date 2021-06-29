ضبط طالب متهم بتسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الأمن العام قيام (أحد الأشخاص - قائم على إدارة مجموعة على موقع التواصل الاجتماعى "تليجرام") بنشر صورة امتحان لإحدى المواد التعليمية الخاصة بالمرحلة الثانوية الأزهرية أثناء انعقاده.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة المجموعة (طالب – مقيم بمحافظة سوهاج) وتبين قيامه بإدارتها من خلال أحد الحسابات على ذات التطبيق واستخدامه شريحتين إحداهما فى إدارة مجموعة يقوم من خلالها بتسريب الامتحانات عبر تطبيق "واتس آب" والأخرى يتلقى من خلالها المبالغ المالية المتحصل عليها من نشاطه الإجرامى عبر محفظة إلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديرية أمن سوهاج، أمكن ضبطه بمحل إقامته وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق مكاسب مالية ، وأضاف بأن المحفظة الإلكترونية خاصة بمالك محل لخدمات الهواتف المحمولة مقيم بمحافظة سوهاج "دون علمه بمصدرها".

وباستدعائه أيد ما جاء باعترافات المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.