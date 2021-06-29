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نائب بـ"الشيوخ": أين دور الإعلام من تمكين المرأة؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، إن دور الإعلام في تمكين المرأة لم يكن كافيًا، مشيرًا إلى أن المرأة تحتاج إلى أن تبذل مجهودًا من أجل تحقيق هذا التمكين؛ لا سيما أن المرأة نفسها تخضع لضغوط عائلية.

جاء ذلك خلال أعمال المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة "بلان"، اليوم الثلاثاء، بعنوان "دور الإعلام في التوعية والدفع بتمكين النساء والفتيات".

وأضاف سامي: الرجل كائن مرفَّه، بينما المرأة لديها ضغوط شديدة، وبالفعل تحتاج إلى أن تجاهد فترات طويلة لتضمن تمكينها، موضحًا أن الإعلام عليه جزء كبير من هذا الأمر.

وتساءل النائب: أين قصص الكفاح بوسائل الإعلام؟ مشيرًا إلى أن وسائل الإعلام تحتاج إلى تناول جهود المرأة، مؤكدًا أن الإعلام غير ملهم بشأن دور المرأة أو تمكينها، داعيًا إلى أن يكون إعلامنا المرئي ملهمًا للمرأة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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