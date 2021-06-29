شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: الامتحان الورقي للثانوية العامة ليس بسبب فشل نظام «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن العودة للامتحانات الورقية في الثانوية العامة ليس فشل لامتحان «التابلت»، مؤكدا أن مصر بها بنية تحتية تكنولوجية متقدمة بشكل كبير، وآخر امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة نسبة نجاحه وصلت لـ99.5% وكان بشكل إلكتروني.

وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لا يجب أن يكون هناك أي مخاطرة بأي درجة في امتحانات الثانوية العامة؛ نظرًا لطريقته والاهتمام الذي يكون عليه خلال أيام الامتحان المختلفة، مؤكدًا أن هناك مخاوف من الكثير من أولياء الأمور من انقطاع الكهرباء أو مخاطر أخرى ممن الممكن أن تؤثر على الامتحان.

وأشار وزير التعليم إلى أنه لتجنب أي مخاطر في الامتحان تم اتخاذ قرار بعدم تعرضهم لامتحان التابلت لتفادي القلق، كما أنه يجب أن يكون هناك اهتمام بالتطوير.