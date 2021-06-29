شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «القرنة»: بدء تركيب كولديرات بوصلات كهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد علاء عبدالجابر، رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، الاستجابة لطلبات المواطنين للبدء فى تركيب كولديرات طبقا للشروط والضوابط، على أن تكون الوصلات الكهربائية سليمة ومعزولة ومؤمنة وعمل الصيانة الدورية حرصا على سلامة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة، في بيان الثلاثاء، أنه سيتم المرور الدوري للتأكد من سلامة التركيب والتشغيل من جانب اللجنة المشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للاشتراطات والضوابط المحددة.

وأوضح أن أعمال اللجنة المنعقدة في هذا الشأن، مستمرة لرفع الكولديرات المعطلة عن العمل ذات التوصيلات الكهربائية المخالفة.