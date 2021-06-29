قنصل فرنسا تودع الإسكندرية.. والمحافظ يهديها «المفتاح» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الثلاثاء، جانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، لتوديعها بعد توليها منصب نائب سفير بدولة الأردن، وأهداها مفتاح الإسكندرية تكريما لها ولدورها الفعال في النهوض بالعلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

وقدم المحافظ الشكر إلى قنصل فرنسا علي دورها المتميز في توطيد العلاقات المصرية الفرنسية، وخاصة تطوير العلاقات بين المدن الفرنسية مدينة الإسكندرية، متمنياً لها التوفيق في مهمتها القادمة، وأشاد بإدارتها الناجحة خلال فترة تواجدها في الإسكندرية.

من جانبها؛ أعربت ايريرا عن سعادتها عن الفترة التي تواجدت فيها بالإسكندرية، وأكدت علي مكانة الإسكندرية الكبيرة في قلبها.

وقدمت الشكر للمحافظ على دعمه وتعاونه الدائم معها في أداء وتسهيل مهام وظيفتها طوال فترة إقامتها بالإسكندرية، وتمنت له التوفيق في مهمته للنهوض بعروس البحر الأبيض المتوسط.

قنصل فرنسا تودع الاسكندرية .. والمحافظ يهديها "المفتاح" (صور)

قنصل فرنسا تودع الاسكندرية .. والمحافظ يهديها "المفتاح" (صور)

قنصل فرنسا تودع الاسكندرية .. والمحافظ يهديها "المفتاح" (صور)

قنصل فرنسا تودع الاسكندرية .. والمحافظ يهديها "المفتاح" (صور)