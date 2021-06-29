شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي للتصدير للخارج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة تستصلح مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، مثل مشروع الضبعة الذي يتكون من مليون فدان تم زراعة 200 ألف فدان منها.

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه تم زيادة الرقعة الزراعية 14% خلال 7 سنوات، مشيرا إلى أنه يتم إنتاج قمح وخضروات وفاكهة وبنجر سكر من مشروع الضبعة.

واستطرد: «تكلفة مشروع الضبعة بلغت 200 مليار جنيه.. ومصر أقامت مشروع الدلتا لتوسيع الرقعة الزراعية»، وتابع: «مصر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي ومن ثم التصدير للخارج».

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء مدن سكنية ومناطق زراعية في مواقع المشروعات الزراعية لتخفيف التكدس من الأماكن المزدحمة، مضيفا: «العالم اتجه نحو الزراعة، لأن أزمة كورونا جعلت العالم يشعر بأزمة غذائية، ما أدى لارتفاع أسعار المعدات الزراعية الحديثة».