شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هبة عصام الدين، استشاري التغذية العلاجية، إن القهوة مفيدة جدًا للقلب ولكن بحذر حتى لا تؤدي إلى ارتفاع الضغط، معقبة: «فنجان واحد كفاية في اليوم».

وتابعت «عصام الدين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين إيريني نجيب ورنا الدويك، ببرنامج «كونسولتو»، المذاع على فضائية «دريم»، مساء الثلاثاء، أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة قوية جدًا، تعمل على الحماية من الإصابة بالسرطانات، خلاف أنها تساعد على تقليل الشهية وحرق الدهون، وتزيد من التركيز إلى حد كبير، وتعتبر منبه قوي للغاية.

وأشارت إلى أن القهوة الخضراء مفيدة جدًا لخفض الوزن، وأضراراها أقل على ضغط الدم، خاصة وأنها تزيد من معدل الحرق.