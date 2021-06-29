شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم الحصول على قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟.. «الإفتاء» تُجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد المواطنين حول حكم أخذ قرض من البنك لشراء سيارة مستعملة؟، قائلة: إن «اقتراض المال من البنك يجوز في حالات الاستثمار والتجارة، أو شراء سلع يمولها البنك».

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، خلال فيديو على صفحتها بموقع «يوتيوب» تضمن الرد على استفسارات الجمهور، أنه إذا أعطي البنك القرض للعميل بشكل شخصي، بحيث لا يتدخل في الشراء أو التمويل، ففي تلك الحالة لا يجوز الاقتراض، إلا عند الحاجة الضرورية، مشيرة إلى أن الضرورات قد تبيح المحظورات أحيانًا.

واستشهدت الإفتاء بقول الله عز وجل في سورة البقرة «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»، أي يأخذ الشخص على قدر احتياجه فقط ولا يزيد عليه، موضحة أن كل شخص أعلم بحاله ولا ينبغي الاقتراض بشكل شخصي إلى في حالات الضرورة القصوى.