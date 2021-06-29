شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا «البحوث الزراعية» و«تمويل العلوم والتكنولوجيا» يتفقدان «معمل معاجلة مياه مصانع الأغذية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور ولاء شتا رئيس هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار STDF، الثلاثاء، المعمل المركزي لمعالجة مياه مصانع الأغذية ومشروع تصميم فلتر من السليكا لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية CLWTF، وذلك لمتابعة سير العمل وتحقيق الأهداف من المشروع التابع لمعهد تكنولوجيا الأغذية سواء بحثية أو تدريبية أو إرشادية.

وقال الدكتور شاكر عرفات، مدير معهد تكنولوجيا الأغذية، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إن زيارة معمل مركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية التابع لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، تأتي ضمن أحد المشروعات الممولة من هيئة تمول العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتي يشارك فيها المعهد، موضحا أن المشروع يستهدف إيجاد حلول علمية وعملية معالجة المخلفات الصناعية.

وأضاف عرفات أن إحدى هذه المشاكل التي تواجه هذه المصانع هي مخلفات المياه الناتجة عن صرف المصانع بشكل عام لما لها من أضرار على البيئة والصحة غير أنها تحتوي على كثير من الملوثات الكيميائية والبيولوجية والفيزيائية والتي قد تجد طريقها في شبكة الصرف الصناعي مسببة أضرارا وتلفا وتآكلا وتراكما للشحوم والزيوت داخلها.

وأوضح أن مشروع إنشاء المعمل المركزي لمعالجة مياه صرف مصانع الأغذية- معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية- مركز البحوث الزراعية، يأتي مع اهتمام الدولة بإيجاد حلول لنقص الموارد المائية في مصر وتزايد الطلب على المياه ومواجهة محدودية الموارد المائية.

وأشار عرفات إلى أهمية المشروع في معالجة المياه وتقليل الفاقد منها والذي يتماشى مع استراتيجية الدولة والذي يعتبر تحدي لأعضاء المشروع لإيجاد حلول علمية حديثة لتطبيقها في قطاع الصناعات الغذائية، موضحا أنه من الصعب التنبؤ بمكونات مخلفات مياه مصانع الأغذية بسبب تعقيدها واختلاف مكوناتها من صناعة إلى أخرى.