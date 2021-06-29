شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتفقد محكمة مصر الجديدة بعد تطويرها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، محكمة مصر الجديدة بعد تطويرها، وجاء ذلك بعد تفقده أعمال الإزالات بمنطقة "بطن البقرة" بالفسطاط بحى مصر القديمة، تمهيدا لتطويرها.

ويرافق رئيس الوزراء بالجولة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية.