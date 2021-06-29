شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 8 سنوات على ثورة يونيو.. السجون إصلاح وتأهيل وإنتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

8 سنوات كاملة على ثورة 30 يونيو 2013، رفعت وزارة الداخلية خلالها شعار سياسة عقابية جديدة على المحكوم عليهم والمحبوسين في مختلف السجون، وشهدت هذه السنوات تطورا ملحوظا في الإصلاح والتأهيل والإنتاج، بجانب التوسع في قاعدة العفو والإفراج عن النزلاء في 6 مناسبات، وخلت السجون من الغارمات عقب الإفراجات المتتالية لهن، خاصة أن معظمهن كن محبوسات على ذمة شيكات وقضايا مالية بسيطة.

رفعت الداخلية شعار «سجون منتجة ومتطورة»، ووضعت خطة تأهيل لكل النزلاء، فتعددت الورش والمنتجات داخل السجون لتتحول أماكن الاحتجاز إلى مناطق إنتاج في الثروة الزراعية والحيوانية والداجنة، والتصنيع والأعمال الحرفية لتتغير سياسة السجون ويكون السجناء بين «الإنتاج والرعاية».

رعاية طبية دورية للسجناء

6 جولات قامت بها «المصرى اليوم» في الفترة الأخيرة داخل السجون في مناطق «طرة وبرج العرب والفيوم والمنيا والمرج ووادى النطرون»، كشفت وجود مستشفيات مزودة بأحدث الأجهزة الطبية تستقبل النزلاء وتصرف لهم الأدوية، وكذلك العلاجات وإجراء الأشعة بالمجان، كما تحولت السجون إلى قلاع صناعية كبيرة، وأصبحت منافسا قويا من خلال دخولها بقوة في صناعات الأثاث والمفروشات والملابس والحلوى، كوسيلة من وسائل استغلال طاقات المساجين، وتوفير عائد مادى لهم بمرتبات مجزية، كما توسعت في برامج رعاية الدارسين والراغبين في التعليم لتسطر من خلالهم قصصا وحكايات تفوق ونجاح للمساجين في الحصول على درجات علمية عديدة أثناء فترة حبسهم.

العقاب لا يمنع من تطوير إمكانيات النزلاء

رصدت «المصرى اليوم»، أثناء معايشة لها بعدد من السجون، عددا من أماكن ومظاهر الترفيه وتنمية المواهب، حيث يقضى السجناء وقتا في الملاعب خلف أسوار السجون، كنوع من التريض والترفيه، بجانب عدد من الأنشطة الترفيهية التي تشمل عددا كبيرا من الرياضات مثل تنس الطاولة والكرة الطائرة، كما وفرت السجون أماكن لأصحاب المواهب مثل أماكن للنحت وللنحاتين وغرف مخصصة للرسم.

كما رصدت «المصرى اليوم» حرص السجون على استحداث مشروعات جديدة للإنتاج «الصناعى والزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى»، بالإضافة إلى تطوير القائم من مشروعات، بما يسهم في تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، وإكسابهم حرفا تساعدهم على الكسب عقب الإفراج عنهم، وتحقيق دخل لهم أثناء فترة السجن من أرباح بيع المنتجات، وإنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالمصلحة، بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريبهم على الحرف اليدوية كالنجارة والسباكة والنقاشة وأعمال الكهرباء، فضلاً عن التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى، لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع تسهم في تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجتمع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

السجون توسعت فى تصنيع الخبز

كما توسّعت السجون في استصلاح الكثير من الأراضى، ووصلت المساحات المزروعة إلى 1700 فدان تضم صوبا زراعية للخضراوات، وبعض أنواع الفاكهة، وهناك زراعات عادية، منها الفول البلدى، والبطاطس والبصل، كما أن هناك تصنيع خبز وحلاوة وموبيليا وملابس ومفروشات، للتأكيد على أن المسجون لم يعد مجرد شخص يقضى عقوبة داخل محبسه، بل تحول إلى عنصر فاعل في المجتمع ينتج ويمتهن حرفا وصناعات وصلت إلى العالمية، حيث تتنوع الصناعات بين الأثاث والنسيج وورش الحدادة وتصنيع الأحذية والجلود.