شكرا لقرائتكم خبر عن الشهر العقاري .. ميكنة 292 فرعًا وسيارات للتوثيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قطاع الشهر العقارى والتوثيق كان له النصيب الأكبر من اهتمامات وزارة العدل، من حيث التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، ضمن منظومة التحول الرقمى وميكنة العمل، لتتم على 3 محاور رئيسية، الأول يتمثل في زيادة واستحداث فروع التوثيق والشهر العقارى المميكنة، إذ تم ميكنة 292 فرعًا من إجمالى عدد الفروع على مستوى الجمهورية وعددها 540 فرعًا، فضلًا عن استحداث نظام الشباك الواحد داخل 209 أفرع توثيق، وتقديم خدمات التوثيق بعدة محافظات عبر مكاتب البريد لـ109 منافذ بريدية، وكذلك تقديم الخدمات في 73 مركزًا تكنولوجيًا، وفروع التوثيق المميزة، والتي تعمل بنظام الحجز المسبق من خلال تطبيق الهاتف المحمول «أرغب في عمل توكيل» إلى جانب تقديم خدمات التوثيق من خلال منصة «مصر الرقمية».

كما استحدثت الوزارة سيارة التوثيق المتنقل المجهزة بأحدث المعدات والنظم التقنية، والتى يمكن لها إجراء معاملاتها لمن يرغب من المواطنين، وتم توقيع بروتوكول مع وزارة التخطيط لإمداد وزارة العدل بـ20 سيارة لخدمة التوثيق المتنقل.

ويتمثل المحور الثانى للتطوير، في خدمات التوثيق والشهر العقارى الإلكترونية، عبر بوابة مصر الرقمية digital.gov.eg، أو تطبيق «أرغب في عمل توكيل» ويتم تحميله من خلال المتجر الإلكترونى بالهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد، أو موقع مصلحة الشهر العقارى والتوثيق https://rern.gov.eg.

أما المحور الثالث، فيتمثل في تهيئة بيئة العمل الإدارى المناسبة ورفع كفاءة المقرات، وتشمل تطوير الجهاز الإدارى تيسيرا على المواطنين، من خلال نقل حوالى 1000 موظف من جهات عملهم للعمل بمصلحة الشهر العقارى، والتوثيق لزيادة عدد الموثقين.