شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي: إيرادات مصر من السياحة في 2020-2021 هبطت 67.4% لنحو 3.1 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البنك المركزي إن إيرادات مصر من السياحة في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 هبطت 67.4% إلى حوالي 3.1 مليار دولار.

وأضاف البنك في بيان، مساء الثلاثاء، أن «صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021 انخفض 19.3% إلى 4.8 مليار دولار».

وتابع أن «عجز المعاملات الجارية لمصر في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 بلغ 13.3 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار قبل عام، والتحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج في التسعة أشهر الأولى من السنة المالية 2020-2021 ارتفعت 8.5% إلى 23.4 مليار دولار».