شكرا لقرائتكم خبر عن ما حقيقة تغيير جدول امتحانات الثانوية العامة؟.. وزير التربية والتعليم يحسم الجدل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الجدل المُثار حول عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة، وزمن امتحانات الثانوية العامة، وجدول امتحانات الثانوية العامة.

خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، قال «شوقي»: «نؤكد للجميع أن الوزارة لن تتراجع ولن تغير ما أعلنته من قبل بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة وزمن الامتحانات».

وأضاف: «يا ريت مانتكلمش في الموضوع ده تاني لأن الامتحان فاضل له 9 أيام محتاجين تركيز في المذاكرة فقط».

في وقتٍ سابق، استعرض الوزير لطريقة الامتحان قائلا: «عند دخول الطالب للامتحان؛ سيتم توزيع كراسة أسئلة مطبوعة على كل طالب، وأخرى لتسجيل الإجابات، وفي نفس الوقت سيقوم الطالب النظامي باستخدام التابلت للوصول إلى نفس الامتحان الورقي الذي تسلمه، وسيقوم الطالب بكتابة اسمه على ورقة الإجابة ونقل المعلومات الموجودة على ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة، وفي نفس الوقت فتح الامتحان على التابلت، والطالب له الاختيار: يقرأ الأسئلة سواء من التابلت أو من الورقة المطبوعة».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

وأردف: ننصح الطالب عندما يكون جاهزا للإجابة على أي سؤال أن يسجل اجابته على ورقة الإجابة بالإشارة على الدائرة المناسبة للإجابته، وقبل أن يترك هذا السؤال يضع نفس الإجابة على التابلت، وسيكون الوقت داخل الامتحان كاف للإجابة على التابلت والورقة المطبوعة«، مشيرا إلى أنه عند الإجابة في المكانين سيكون لدينا- كوزارة- نسختين من الإجابة؛ فعند حدوث أي مشكلة في أي مكان؛ يكون الثاني احتياطيا للرجوع إليه فهذا يعتبر تأمين للطلاب مثل وجود نسختين من الأسئلة تأمين لها فالإجابة أيضا يوجد لها نسختين للتأمين».

وتابع الوزير: «عند تردد الطالب في إجابة سؤال، فإن تغيير الإجابة في الورقة المطبوعة أصعب من التابلت؛ لذلك وجود الإجابة على التابلت سيساعد المصحح للوصول إلى الإجابة الصحيحة وهذه أيضا تعد تأمينا إضافيا لإجابة الطالب».

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

وقال طارق شوقي إنه تم اختيار (البابل شيت) لأنه يتم تصحيحه إلكترونيا وليس يدويا، لافتا إلى أن الطلاب النظاميين وطلاب المنازل، سيكون تصحيح إجاباتهم إلكترونيا دون أي تدخل بشري على الإطلاق؛ وبالتالي يضمن العدالة الكاملة للطلاب.

وأضاف أن بناء الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة النهائي يأخذ عاما من العمل، وأن كل سؤال من هذه الأسئلة يكون خلفه من 10 إلى 12 من خبراء هذا العلم، وليس شخصا واحدا، لافتا إلى أن هناك دورة كاملة لبناء السؤال ومراجعته، ويكون مرفق مع السؤال مستوى صعوبته، والزمن الذي يحتاجه الطالب.

وأكد أن هدف الامتحانات التجريبية طرح أسئلة كثيرة؛ لكي يتم التدريب عليها، وليس إسقاطا من الأسئلة التجريبية على الامتحان النهائي، مشيرا إلى أن جودة الأسئلة يتم عملها بطريقة دقيقة جدا تقيس الفهم والتطبيق والعمق.

كما أكد أن هناك مراجعة مكثفة لجودة ترجمة الأسئلة لامتحانات مدارس اللغات في العلوم والرياضيات؛ نظرا لوجود شكاوى قبل ذلك من ترجمة امتحانات اللغات.

وفيما يتعلق بالأسئلة التعجيزية من خارج المنهج؛ قال شوقي إن المنهج ليس فقط كتاب المدرسة وما فيه، لكن المنهج ما يتم فهمه من دروس المادة، والذي يقال عليه (مخرجات التعلم)؛ لقياس فهم الطالب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 - صورة أرشيفية

وحول سهولة وصعوبة أسئلة الامتحانات، قال وزير التربية والتعليم إن الأسئلة يتم عملها بخريطة دقيقة جدا من قبل عشرات الأساتذة وتتراجع عشرات المرات، وليس هناك أسئلة تعجيزية أو من خارج المنهج.

وبخصوص الكتاب المفتوح، قال شوقي «سنسمح بدخول الكتاب للنظاميين وطلبة المنازل ولن يتم السماح بدخول أوراق أخرى من أي نوع».

وفيما يتعلق بالامتحان التجريبي، أجاب قائلا: «إن ذلك سيتم في شهر يونيو الجاري»، مبينا في الوقت ذاته أن هذا الامتحان يتم عمله لمعرفة لجان الامتحانات، وتحديث أجهزة التابلت والحصول على الاسم وكلمة السر لمن لم يفعل ذلك، واختبار كفاءة الخوادم والشبكات الداخلية، والتعرف على نوعية الأسئلة والوقت الكامل لامتحاناتها والوقت الكامل والتوازن بين عدد الاسئلة والامتحان، وحسن التحضير للامتحان النهائي وفرصة لطلاب المنازل والراسبين والمقسمين للمواد لتجربة الأسئلة والبابل شيت.

جدول الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

وأوضح أن التابلت سيحوي الامتحان واجاباته فقط لضمان العدالة بين الطلبة النظاميين والمنازل.

وحول موضوع «التشعيب»، قال الوزير إن«دفعة الثانوية العامة القادمة التي ستدخل في سبتمبر القادم 2021 مازال يستطيع أن يقسم لعلمي علوم أو علمي رياضة، والدفعات التالية من خريف 2022 عند الوصول إلى الثانوية العامة لن يكون بها غير علمي وأدبي سيتم دمج علمي العلوم والرياضة في علمي فقط وحتى يتم ذلك لابد من الانتظار هذه السنة حتى يقتضي إعادة توزيع المناهج حتى تتناسب مع هذا القرار وسوف نستغل هذه الفرصة للتخفيف أو إعادة النظر في مناهج المرحلة الثانوية بشكل عام، حيث سيتم محو الزيادات والاحتفاظ بمخرجات التعلم الأساسية وخفض المحتوى على المقاييس العالمية حتى تصل مناهج نظام التعليم الجديد لمرحلة الثانوية العامة.

جدول الامتحان التجريبي الثالث والأخير لطلاب الثانوية العامة - صورة أرشيفية

وتابع: لذلك سنقوم خلال هذه السنة من سبتمبر 2021 وحتى سبتمبر 2022 بالإعداد لمناهج المرحلة الثانوية معدلة بالإضافة إلى تطبيق نظام إلغاء التشعيب الفرعي (علمي علوم وعلمي رياضة) ليصبح علمي فقط بدءا من العام الدراسي 2022 2023.

وحول التحسين أو تكرار الفرصة قال الوزير إن هناك دورا أول يبدأ 10 يوليو وهناك دور ثان وسنكتفي بهذا القدر لأن تعدد فرص دخول الثانوية العامة بحاجة إلى تكييف قانوني نعمل عليه حاليا ولكن هذا العام سنكتفي بالدور الأول والثاني لمن لم يدخل الامتحان في الدور الأول (مثل الإصابة بفيروس كورونا) مبينا أن من سيدخل الدور الثاني سيحصل على علامة كاملة.