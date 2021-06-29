شكرا لقرائتكم خبر عن عشوائيات الإسكندرية ترتدى «ثوب التطوير» بتكلفة 811 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محافظة الإسكندرية التنفيذ بمعدلات كبيرة جدًا فى 7 مناطق عشوائية جرى تحديدها وإدراجها ضمن البروتوكول الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء، بتخصيص 811 مليون جنيه لتطوير وتأهيل ودرء خطورة لـ 7 مناطق خطرة فى الإسكندرية، إذ تجاوزت معدلات التنفيذ 90% منها وبعضها انتهى من التطوير.

وشملت المناطق العشوائية المطورة منطقة محسن الكبرى بالمنتزة أول بتكلفة 108.2 مليون جنيه، وسيدى بشر قبلى بالمنتزة أول بتكلفة 74.8 مليون، والعصافرة قبلى المنتزة ثان بتكلفة 244 مليون جنيه، ومنطقة دنا والمحروسة بحى شرق بتكلفة 60.6 مليون، ومنطقة الحضرة الجديدة بحى وسط بتكلفة 148.3 مليون جنيه، ومنطقة نادى الصيد بحى وسط بتكلفة 89.6 مليون، ومنطقة الدخيلة بحى العجمى بتكلفة 85.3 مليون.

وتضم الأعمال تطويرا شاملا لتلك المناطق من تحسين الحالة العمرانية ورفع كفاءة شبكات البنية التحتية بها وتنفيذ محطات وشبكات لمياه الشرب والصرف الصحى وأعمال رصف الطرق وأعمال إنارة الشوارع، وتأتى الأعمال بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والمخطط الاستراتيجى لمحافظة الإسكندرية.

وتضمنت المناطق العشوائية السبع فى الإسكندرية، والتى دخلت حيز التنفيذ الفعلى وارتدت ثوب التطوير، الدخيلة الجبلية (الشمعدان)، مدة التنفيذ 12 شهرًا وعدد سكان المنطقة المستفيدين بالتطوير 41169 أسرة ونسبة التنفيذ 94.6%، والمبلغ المعتمد لتطوير المنطقة ٨٥٣٢٧٢٨٥ جنيها، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط ٧٧٠٣٦٣٨٧ جنيها، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف 94.6%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط ٨٢٩١٨٩٨ جنيها، ونسبة تنفيذ أعمال الإنارة 100%، والأعمال التى تمت فى الإنارة تم تركيب ١٢٧٣ ذراعا، و١٨٧ أعمدة إنارة، و١٤٦٠ كشافًا.

معدات الأحياء تعمل على تحسين حالة الشوارع

وجاءت منطقة العصافرة قبلى ضمن المناطق بمدة تنفيذ 18 شهرا، ونسبة تنفيذ 83.8%، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف 83.8%، ونسبة تنفيذ أعمال الإنارة 100%، تلتها منطقة سيدى بشر قبلى بمدة تنفيذ 12 شهرا، وعدد سكان مستفيدين بالتطوير66370 أسرة، ونسبة تنفيذ 80% وبنسبة تنفيذ أعمال رصف 80%، ونسبة تنفيذ أعمال إنارة 100%.

وتضمنت المناطق أيضًا محسن الكبرى بمدة تنفيذ 13 شهرًا ونسبة تنفيذ 87%، ومبلغ معتمد للتطوير ١٠٨.٢ مليون جنيه، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط ٩٢.٣ مليون جنيه، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف 87%، تلتها منطقة دنا والمحروسة بمدة تنفيذ 12 شهرًا، وعدد سكان مستفيدين بالتطوير 65304 أسر، ونسبة تنفيذ 85.5%.

وتضمنت مناطق التطوير الحضرة الجديدة بمدة تنفيذ: 13 شهرا، وعدد سكان مستفيدين 121232 أسرة، ونسبة تنفيذ 88.3%، ومبلغ معتمد لتطوير المنطقة 148231186 جنيها، والمبلغ المعتمد لتطوير الرصف فقط: 741155160 جنيها، ونسبة تنفيذ أعمال الرصف 88.3%، والمبلغ المعتمد لتطوير الإنارة فقط 5077270 جنيها، ونسبة تنفيذ أعمال الإنارة 100%، والأعمال التى تمت فى الإنارة تضمنت تركيب 937 ذراعا، و45 أعمدة إنارة، و982 كشافا، والمبلغ المعتمد لتدعم الصرف الصحى: 56004500 جنيه، وموقف أعمال الصرف الصحى مازالت أعمال الصرف الصحى جارية، وتكلفة أعمال دهان الواجهات: 12994256 جنيها، ثم منطقة نادى الصيد، حيث تم نقل قاطنيها إلى مساكن بشائر الخير فى غيط العنب وجرى توفير شقق سكنية لهم و1000 محل تجارى.