شكرا لقرائتكم خبر عن عرض «نساء التضامن» في منتدى «نوت» بمهرجان أسوان السينمائي لأفلام المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت جلسات منتدي «نوت» المقام ضمن فعاليات مهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، عرض فيلم «نساء التضامن» الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

تناولت جلسات المنتدى عددًا من القضايا والملفات الهامة التي تعمل عليها وزارة التضامن في مختلف المجالات سواء في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» وتمكين الفتيات في دور الرعاية ودور الرائدة الريفية الهام في برنامج «وعي» فضلا عن قرض مستورة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديا بشكل عام وختاما ملف الغارمات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

وأشاد الحضور من مختلف الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني والجمهور بمستوي القضايا التي تتبناها الوزارة ومستوي السرد البصري للقضايا في وقت قصير.