شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة : رجل أعمال بالخارج طلب تطوير قرية كاملة بسوهاج ضمن مبادرة الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه سيجري تنظيم فعالية عبر زوم للمصريين المقيمين في الولايات المتحدة وكندا لجمع تبرعات لمبادرة الريف المصري، موضحةً أن هناك رجل أعمال يريد تطوير قرية بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية، وتم اختيار إحدى قرى محافظة الفيوم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المصريين في الخارج يتابعون المبادرات الرئاسية التي يتم إطلاقها للتخفيف عن المواطنين والموجهة للقرى الأكثر احتياجًا، موضحة أن وزارة الهجرة تعمل على التواصل مع أبناء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم وإشراكهم في المبادرات الرئاسية.

وتابعت أن مبادرة تطوير الريف المصري لمست قلوب المصريين في الخارج، الغيورين على وطنهم والحريصين على تطوير القرى التي نشئوا فيها.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، إلى أن هناك رجل أعمال طلب تخصيص قرية بسوهاج لتطويرها بمفرده وتحويلها إلى قرية نموذجية.

وذكرت أن الطلاب المصريين الدارسين بالخارج ينقلون جهود التنمية التي تشهدها مصر والإنجازات التي تمت إلى دول العالم، كما أن هناك مجموعة من الطلاب نظموا وقفات سلمية في عدد من الدول مثل أمريكا وألمانيا، وذلك دعما لحق مصر في مياه النيل.