شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تستعرض جهود رفع كفاءة الغابات الشجرية بحملات المرور على المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، تقريرا من المهندس محمد عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للتشجير، حول ما تم من أعمال رفع الكفاءة بالغابات الشجرية التابعة للإدارة، كما استعرض جهود الإدارتين المركزيتين للبساتين والإرشاد الزراعي في المرور والتواصل مع المزارعين في المحافظات المختلفة.

وقال عزوز إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالاستغلال الامثل للأصول التابعة للوزارة ورفع كفاءتها، فضلا عن تكثيف التواصل الجيد والفعال مع المزارعين على مستوى الجمهورية وتقديم الدعم الفني لهم.

ووفقا للتقرير الخاص برفع كفاءة الغابات الشجرية، فإنه تم تزويد غابات سرابيوم بالإسماعيلية، والغردقة بالبحر الأحمر، وجمصة بالدقهلية، وإدفو والعلاقي بأسوان، وأرمنت والحبيل بالأقصر، وموط بالوادي الجديد، بشبكات الري بالتنقيط، وخطوط تصرف المياه، ووحدات رفع المياه، فضلا عن زيادة المساحات المنزرعة في هذه الغابات، اضافة الى دعم هذه الغابات بحوالي 60 ألف شتلة لزراعة مساحة اجمالية بها تبلغ حوالي 170 فدان.

واوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ان الاهتمام بالغابات الشجرية، يساهم في التخلص الآمن من مياه الصرف لإعادة استخدامها، حيث تروي هذه الغابات بمياه الصرف الصحي المعالج، فضلا عن مساهمتها في حل مشكلة تغير المناخ والخد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ذلك بالإضافة الى العائد الاقتصادي منها حيث تساهم في توفير الأخشاب والحد من استيرادها وتوفير العملة الصعبة، وتعظيم الدخل القومي بما تضيفه زراعة هذه الأشجار الخشبية من قيمة اقتصادية .

وفي سياق متصل، تواصل الإدارتان المركزيتان للبساتين والإرشاد الزراعي، التابعتين لقطاع الارشاد الزراعي، زياراتهما الميدانية للمحافظات المختلفة لدعم المزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية لهم، والتعرف على المشكلات التي تواجههم وايجاد الحلول المناسبة لها.

وقال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، انه تم المرور على بعض من زمام عدد من الجمعيات الزراعية، بمركز أجا بمحافظة الدقهلية لمتابعة بعض الاعمال الفنية والادارية ذات الصلة بزراعات البساتين، لافتا الى انه تم التأكيد على المزارعين من خلال اللجنة المشكلة من الادارة بضرورة التعامل فقط مع الاصناف المسجلة بالوزارة، وشراء الشتلات من مشاتل مرخصة وبمستند شراء.

وأوصت اللجنة مزارعي الصوب، بانه بعد التخلص من بقايا الدورة السابقة يجب غمر الصوب بالمياه لدفع بذور الحشائش للانبات مع تكرار عملية الغسيل للتربة للتخلص من الاملاح، وانه عند الجفاف المناسب للتربة يتم الحرث الذي يجب تغيير عمقه من دورة لأخرى ثم تمشط الارض وتسوى، كذلك وضع برنامج تسميدي مقترح فى عملية الخدمة الأولية لرفع معدل خصوبة التربة.

وقامت اللجنة ايضا بالمرور على بعض من مزارع العنب، حيث اوصت اللجنة، باستخدام الاسمدة الورقية لتعويض النبات ببعض العناصر الصغرى، والرش ضد البياض الدقيقى وقائي وعلاجى، والانتظام فى عملية الرى وتكون على حسب حاجة المزرعة، ومكافحة الحشائش الموجودة بالمزرعة.

من ناحيته، قال الدكتور حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، انه تم متابعة حقول الذره ضمن الحملة القوميه للمحصول بزمام العامرية بمحافظة الاسكندرية، كذلك المرور على الحقول الإرشادية بمحافظة المنوفية في مركزي شبين الكوم والباجور، فضلا عن عدد من القرى بمراكز محافظة الدقهلية، وذلك للاطمئنان على حالة المحاصيل المنزرعة، ودعم المزارعين.