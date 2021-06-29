شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لوزير التعليم لإعلان آخر استعدادات لامتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ قبل قليل المؤتمر الصحفى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور طارق شوقى، لإعلان تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة التى تنطلق يوم 10 يوليو المقبل.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه سيتم استعراض آلية تأمين الامتحانات ضد أى محاولات الغش الإلكترونى، والحفاظ على الطلاب من فيروس كورونا والاجراءات التى اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختلفة، وأعداد الكمامات والمطهرات التى تم توفيرها للطلاب خلال دخولهم اللجان، إضافة إلى تقليل الأعداد داخل اللجان الفرعية.

وأوضحت المصادر، أن المؤتمر يستعرض تفاصيل الامتحان التجريبى الذى تم عقده خلال الفترة من 21 حتى 28 من يونيو الجارى، وأعداد الطلاب الذين شاركوا فيه، إضافة إلى ضوابط الأسئلة فى الامتحان النهائى، بعد مطالب بعض الطلاب وأولياء أمورهم الخاصة بالإجابات المتشابهة فى جزئيات كثيرة من الأسئلة، كما سيتناول المؤتمر أيضا تدريب الطلاب على كيفية الإجابة على البابل شيت والتابلت أثناء الامتحان التجريبى وأيضا ما يتم خلال الامتحان النهائى.

وأشارت المصادر، إلى أنه سيتم التطرق حول تكاتف جهات كثير فى الدولة لتأمين وعقد امتحانات الثانوية العامة بشكل يحقق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الامتحانات بشكل دقيق فى الوزارة والمديريات، إضافة إلى الرد على مطالب أولياء الأمور حول منح الطالب الذى يقوم بتأجيل امتحان الدور الأول لظروف مرضية فرصة ثانية بعد امتحان الدور الأول آسوة بما حدث مع دفعة العام الدراسى الماضى، موضحة أنه من المقرر أن تعلن الوزارة منح الطلاب الذين يقومون بتأجيل امتحان الدور الأول بسبب كورونا فرصة امتحانية أخرى بعد امتحان الدور الثانى لهم فى حالة رسوب الطالب فى مادة أو مادتين.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، والتي من المقرر أن تكون الامتحانات بداية من السبت الموافق 10/7/2021، وتستمر حتى الإثنين 2/8/2021.

ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية، الامتحانات يوم 11 يوليو باللغة العربية والثلاثاء 13 يوليو اللغة الأجنبية الثانية والخميس 15 يوليو الجغرافيا والأحد 18 يوليو الفلسفة والمنطق والأحد 25 يوليو التاريخ والثلاثاء 27 يوليو علم النفس والاجتماع والخميس 29 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

بالنسبة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2021، لطلاب الشعبة العلمية، تنطلق الامتحانات يوم 10 يوليو 2021، باللغة العربية و12 يوليو اللغة الأجنبية الثانية و14 يوليو الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية و17 يوليو الكيمياء وإجازة من يوم 19 يوليو حتى 23 من نفس الشهر بمناسبة عيد الأضحى، ثم يستكمل الطلاب امتحاناتهم يوم 24 يوليو بالفيزياء ويوم 26 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأربعاء 28 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا، والسبت 31 يوليو الأحياء والأستاتيكا، والإثنين 2 أغسطس الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.