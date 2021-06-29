ألف جنيه مكافأة مالية للعاملين بجامعة الأزهر لجهودهم في جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف 1000 جنيه مكافأة مالية للكادر العام، ومعاوني أعضاء هيئة التدريس، والتمريض بمستشفيات الجامعة والمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم.

وأوضحت جامعة الأزهر، في بيان الثلاثاء، أن المكافأة تأتي من قبيل تشجيع العاملين، خاصة بعد أن حصلت الجامعة على تصنيف متقدم في تصنيفي شنغهاي وQs، إضافة إلى حصول عديد من الكليات على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء، بجانب مواجهتهم لجائحة كورونا، منذ اندلاعها في مطلع العام الماضي 2020م.