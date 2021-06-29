ضبط 510 أقراص ترامادول مع راكب قادم من أوكرانيا بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي راكبًا أوروبيًا من أصل مصري بحوزته 510 أقراص من الترامادول المدرج بجداول المخدرات، أخفاها بين طيات ملابسه فور وصوله من أوكرانيا، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه وإحالته للنيابة.

وقالت مصادر بالمطار إنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف عمر ياسين، مأمور الجمرك، أحد الركاب، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمود سعد الدين، مأمور الجمرك، تلاحظ وجود عبوات أدوية، قام مصطفي المشنب، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بتكليف وليد حسن مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويًا، ما أسفر عن ضبط ٥١ شريطا بداخلها ٥١٠ أقراص من مخدر الترامادول.

أمر أحمد عبدالهادي، مدير إدارة الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة، والذي أحال الراكب والمضبوطات إلى النيابة.