تكلفت 15 مليون جنيه.. برلمانية تنتقد تأخر تنفيذ حاضنة مشروعات مركز شباب الجزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قالت النائبة غادة علي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن عدم تفعيل اتفاقية التعاون المبرم بين وزارة الشباب والرياضة وأكاديمية البحث العلمي بخصوص حاضنة أعمال للشباب مركز شباب الجزيرة وبتمويل كامل من أكاديمية البحث العلمى، تسبب في ضياع فرص ومنح للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بحاضنة أعمال الشباب، وكذلك بعض مشكلات مراكز الشباب وذلك بحضور الدكتور أشرف صالح، المدير التنفيذي لوزارة الشباب والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بمحافظة الشرقية.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطة أنه حتى الآن يتم عقد اتفاقيات تعاون بين الوزارات دون تفعيل وما هى إلا مضيعة للوقت والجهد والفرص للشباب، مؤكدة أنه تم إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة الشباب والرياضة واكاديمية البحث العلمي منذ أكتوبر 2019 بمقتضاه تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ مشروع متكامل لريادة الأعمال بتمويل قدره 6 ملايين جنيه من الأكاديمية.

وأضافت النائبة، في يونيو 2020 تم رفع قيمة التمويل واشهار الوزارتين لذلك إلى 15 مليون على مدار 3 سنوات ليكون للشاب منحة قدرها 200 ألف جنيه ليبدأ مشروعه إلى جانب التدريبات والمتابعة المستمرة من حاضنة الأعمال، مما يضمن الاستدامة لمفهوم الابتكار والوظائف غير التقليدية وتنمية وثقل القدرات العلمية والمهنية للشباب والنشء.

وأكدت أن البروتوكول يشمل تنفيذ نادي لريادة الأعمال والابتكار وتدريب 500 فكرة مشروع متميز، وكذلك تنفيذ حاضنة اعمال لاحتضان عشرة مشروعات ناشئة متميزة من مخرجات نادى ريادة الأعمال، وإنشاء جامعة افتراضية للطفل لتبنى الموهوبين علميا من الأطفال واحتضان قدراتهم العلمية وثقلها داخل الجامعة الافتراضية بالتعاون مع أساتذة الجامعات المتخصصين في الرياضيات والكيمياء والفيزياء والعلوم المتخصصة، منتقدة تأخر تنفيذ المشروع قائلة :"مع كل هذا لا يوجد تطور للأوضاع ولم يتم تنفيذ البرنامج حتى الآن".

وانتقدت النائبة ردود مسؤولي أكاديمية البحث العلمي على طلب الإحاطة مشددة على رفضها التام لتسويف القضية.